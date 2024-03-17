Путин побеждает на выборах президента в Якутии с 87,79 процента голосов

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Якутии Владимир Путин набрал 87,79% голосов, на втором месте получивший 4,73% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (4,32% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (1,76%).