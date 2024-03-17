Медведев поздравил Путина «с блестящей победой на выборах»

«Поздравляю В. В. Путина с блестящей победой на выборах президента России!» — написал он в своем Telegram-канале.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработано 30,04% протоколов. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,68% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 3,95% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,01% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 3,81% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.