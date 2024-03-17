Путин лидирует на выборах президента по данным 40 процентов протоколов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов, Николай Харитонов набирает 4,11%, Владислав Даванков — 3,92%, Леонид Слуцкий — 3,06%, следует из данных ЦИК после обработки 40% протоколов.