Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Хакасии Владимир Путин набрал 85,28% голосов, на втором месте получивший 5,84% голосов Николай Харитонов, третье у Владислава Даванкова (4,01% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,03%).