Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% бюллетеней в Хакасии Владимир Путин набрал 85,28% голосов, на втором месте получивший 5,84% голосов Николай Харитонов, третье у Владислава Даванкова (4,01% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,03%).
Путин побеждает на выборах в Хакасии с 85,28 процента голосов
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% бюллетеней в Хакасии набирает 85,28% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.