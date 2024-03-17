Путин лидирует на выборах президента по данным 60 процентов протоколов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов, Николай Харитонов набирает 4,18% голосов, Леонид Слуцкий — 3,12% голосов, Владислав Даванков — 3,99% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 60,01% протоколов.