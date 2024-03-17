Путин лидирует на выборах президента по данным 60 процентов протоколов

Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК, обработаны 60,01% протоколов.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 87,26% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) набирает 4,18% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,12% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») — 3,99% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.