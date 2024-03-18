Путин заявил, что был согласен на обмен Навального

«За несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги сказали, и не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет, человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, я сказал: “Я согласен”», — сказал Путин журналистам.