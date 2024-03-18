Путин побеждает в Псковской области с 84,25% голосов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,25% голосов на выборах президента РФ в Псковской области, Николай Харитонов становится вторым с 5,90%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 96,34% протоколов.