ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей

Число избирателей в России составляет 112,3 миллиона человек, за пределами страны — 1,89 миллиона, в городе Байконур — 11,9 тысячи человек. Такие данные озвучили в ЦИК России за день до начала голосования на президентских выборах.
К 01.00 по московскому времени ЦИК обнародовала результаты обработки 81,1% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Согласно этим данным, за Путина проголосовали 57 139 267 избирателей.
Таким образом, число поддержавших его избирателей уже больше, чем общее число тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.
Николай Харитонов на момент обработки 81,1% протоколов получает 2 765 369 голосов, Владислав Даванков — 2 646 092 голоса, Леонид Слуцкий — 2 071 336 голосов.
По закону право избирать есть у граждан России, которые достигли на день голосования возраста 18 лет. Не могут голосовать на выборах люди, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, обладают теми же правами на выборах президента РФ, что и все граждане страны.