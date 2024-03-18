ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей

По закону право избирать есть у граждан России, которые достигли на день голосования возраста 18 лет. Не могут голосовать на выборах люди, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, обладают теми же правами на выборах президента РФ, что и все граждане страны.