Путин побеждает на выборах в Ярославской области с 80,84 процента голосов

Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,84%, Владислав Даванков — 7,39%, Николай Харитонов — 5,38%, Леонид Слуцкий — 4,46%.
В Ярославской области избиратели голосовали очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.