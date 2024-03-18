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Путин побеждает на выборах в Ярославской области с 80,84 процента голосов

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ярославской области с 80,84% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона.
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,84%, Владислав Даванков — 7,39%, Николай Харитонов — 5,38%, Леонид Слуцкий — 4,46%.

В Ярославской области избиратели голосовали очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Путин Владимир