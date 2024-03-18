«Если вы обратили внимание, президентом было сказано об идее обмена Навального. И отношение Владимира Путина к этому вопросу показывает его открытость. Он действительно был готов сделать это», — сказал Песков журналистам.
Песков заявил об открытости Путина после слов о возможном обмене Навального
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Слова кандидата в президенты России и действующего главы государства Владимира Путина о готовности обменять Алексея Навального демонстрируют открытость российского лидера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.