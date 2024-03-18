Путин побеждает на выборах в Чечне с 98,99 процента голосов

«В Избирательной комиссии Чеченской Республики завершена обработка протоколов участковых комиссий об итогах голосования на выборах президента Российской Федерации на территории республики… Голоса избирателей на выборах президента России 17 марта 2024 года распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич — 0,15% (1154 голосов избирателей); Путин Владимир Владимирович — 98,99% (784 840 голосов избирателей); Слуцкий Леонид Эдуардович — 0,50% (3954 голосов избирателей); Харитонов Николай Михайлович — 0,29% (2262 голосов избирателей)», — сообщает избирком.
Сообщается, что, по данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», в голосовании приняли участие 792 823 избирателя из 816 869 внесенных в списки, что составляет 97,06%.
Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.