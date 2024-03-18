Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире

«Участок закрылся. Проголосовали 92 человека. Ни одного инцидента зафиксировано не было», — сказал посол.
Участок для голосования был открыт на территории посольства в 8 утра воскресенья (15.00 мск) и проработал до 20.00 (3.00 понедельника мск).
Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.