Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.