Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Свыше 90 россиян проголосовали на самом высокогорном участке в мире

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 мар — РИА Новости. Девяносто два россиянина проголосовали на выборах президента РФ на самом высокогорном участке в мире в боливийском городе Ла-Пас, сообщил РИА Новости посол РФ в Боливии Михаил Леденев.
Источник: © РИА Новости

«Участок закрылся. Проголосовали 92 человека. Ни одного инцидента зафиксировано не было», — сказал посол.

Участок для голосования был открыт на территории посольства в 8 утра воскресенья (15.00 мск) и проработал до 20.00 (3.00 понедельника мск).

Город Ла-Пас расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование в России продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.