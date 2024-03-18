Победа Путина позволит остановить фашизм в Европе, заявил финский журналист

По его словам, сейчас и Европа, и в частности Финляндия управляются извне, и там разжигается русофобия, предпринимаются попытки дискредитировать российские выборы разными фейками, однако голосование показало реальный уровень поддержки президента РФ.
«Люди хотят действительно видеть сильную Россию, люди сплотились, и в Хельсинки было видно, что люди танцевали и говорили на русском, и не стеснялись, несмотря на провокации. И, конечно, это большое достижение, что Владимир Владимирович победил, потому что он и его команда могут остановить этот фашизм, который распространился на Украину, на страны Европы», — сказал Хейсканен.
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,22% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 92,01% протоколов.