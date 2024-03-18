Победа Путина позволит остановить фашизм в Европе, заявил финский журналист

«Люди хотят действительно видеть сильную Россию, люди сплотились, и в Хельсинки было видно, что люди танцевали и говорили на русском, и не стеснялись, несмотря на провокации. И, конечно, это большое достижение, что Владимир Владимирович победил, потому что он и его команда могут остановить этот фашизм, который распространился на Украину, на страны Европы», — сказал Хейсканен.