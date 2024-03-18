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Путин набрал на выборах в Марий Эл 84,24 процента голосов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,24% голосов на выборах президента РФ в Марий Эл, Николай Харитонов идет вторым с 6,11%, свидетельствуют данные избиркома региона после обработки 100% протоколов.
Источник: © РИА Новости

«По данным на 3.00 мск 18 марта 2024 года, явка на выборах президента России по республике Марий Эл составила 68,91%. Процент отчитавшихся участков — 100. Голоса распределились следующим образом: 1. Владислав Андреевич Даванков — 4,72%; 2. Владимир Владимирович Путин — 84,24%; 3. Леонид Эдуардович Слуцкий — 3,36%; 4. Николай Михайлович Харитонов — 6,11%», — говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.

Уточняется, что в избирком республики жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Путин Владимир