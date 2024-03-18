Путин набрал на выборах в Бурятии 87,96 процента голосов

«По кандидатам, согласно тому порядку, как они были расположены в избирательном бюллетене и в протоколе избирательной комиссии: Даванков Владислав Андреевич… — 18 388 (3,71%), Путин Владимир Владимирович — 436 208 голосов (87,96%), Слуцкий Леонид Эдуардович — 11 814 голосов (2,38%), Харитонов Николай Михайлович — 20 980 голосов (4,23%). Вот это данные, уже полученные после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий», — рассказал Акчурин.