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Путин побеждает на выборах в Белгородской области с 90,66 процента голосов

БЕЛГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Белгородской области с 90,66% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил журналистам председатель региональной избирательной комиссии Игорь Лазарев.
Источник: РИА "Новости"

«На настоящий момент обработано 100% итоговых протоколов участковых комиссий. На территории области проголосовали 1 миллион 57 тысяч 750 избирателей, что составило 87% от общего числа избирателей, включенных в список… Владимир Владимирович Путин, выдвинутый в порядке самовыдвижения, набрал 954 654 голоса, что составляет 90,66%. Выборы на территории Белгородской области состоялись», — сказал Лазарев.

По его данным, Николай Харитонов набрал 3,59% голосов, Владислав Даванков — 2,50%, Леонид Слуцкий — 2,36%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Путин Владимир