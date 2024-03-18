Путин набрал в Новосибирской области 83,88 процента голосов

«Абсолютный лидер — Путин Владимир Владимирович. За него отдали голоса 1 166 606 избирателей Новосибирской области. Это составляет 83,88%. На втором месте Даванков Владислав Андреевич. За него отдали свои голоса 89 078 новосибирцев. Это 6,4%. На третьем месте Харитонов Николай Михайлович, он набрал 63 914 голосов, это составляет 4,6%. На четвертом месте Слуцкий Леонид Эдуардович, у него 42 492, что составляет 3,06%», — рассказала она.