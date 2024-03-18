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Путин набрал в Новосибирской области 83,88 процента голосов

НОВОСИБИРСК, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 83,88% голосов на выборах президента РФ в Новосибирской области после обработки всех бюллетеней, Владислав Даванков занимает второе место с 6,4%, сообщила в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве глава регионального избиркома Ольга Благо.
Источник: © РИА Новости

«Абсолютный лидер — Путин Владимир Владимирович. За него отдали голоса 1 166 606 избирателей Новосибирской области. Это составляет 83,88%. На втором месте Даванков Владислав Андреевич. За него отдали свои голоса 89 078 новосибирцев. Это 6,4%. На третьем месте Харитонов Николай Михайлович, он набрал 63 914 голосов, это составляет 4,6%. На четвертом месте Слуцкий Леонид Эдуардович, у него 42 492, что составляет 3,06%», — рассказала она.

Благо отметила, что эти итоги пока предварительные, в понедельник состоится заседание Избирательной комиссии Новосибирской области, на котором будут подведены окончательные итоги голосования.

В Новосибирской области для голосования работали 1804 постоянных избирательных участка. Также в регионе применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На 1 января численность избирателей в Новосибирской области составляет 2 175 076 человек.

На прошлых президентских выборах в марте 2018 года явка избирателей в Новосибирской области составила 60,41%. Выборы тогда проходили в один день.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

Путин Владимир