В Волгоградской области опубликовали итоги выборов президента РФ

Как сообщили в избиркоме Волгоградской области, явка избирателей в регионе на выборах Президента РФ составила 81,83%.
В Волгоградской области за действующего президента Владимира Путина проголосовали 88% избирателей. Второе место среди кандидатов занял Николай Харитонов — 6,63%. У Леонида Слуцкого 3,72% голосов, у Владислава Даванкова — 1,13%.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что ЦИК РФ обнародовал информацию по итогам обработки 99% протоколов УИК. Согласно опубликованным данным, победу на выборах Президента России одержал Владимир Путин. За действующего президента проголосовали 87,33% избирателей.