Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов

«В голосовании приняли участие 82,9% избирателей от числа включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. За зарегистрированных кандидатов избиратели проголосовали следующим образом: Путин Владимир Владимирович — 745 340 (89,97%); Харитонов Николай Михайлович — 33 525 (4,05%); Даванков Владислав Андреевич — 20 816 (2,51%); Слуцкий Леонид Эдуардович — 19 296 (2,33%)», — говорится в сообщении избиркома.
В комиссии области уточнили РИА Новости, что данные указаны после подсчета 100% протоколов.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 73,75%.