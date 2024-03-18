Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии

«Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Калмыкия. Голоса избирателей распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич — 2,06%; Путин Владимир Владимирович — 87,17%; Слуцкий Леонид Эдуардович — 2,31%; Харитонов Николай Михайлович — 7,7%», — говорится в сообщении избиркома.
Как уточнили РИА Новости в комиссии, обработано 100% протоколов.
Отмечается, что явка избирателей составила 80,51%.
Явка в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 61,87%. Владимир Путин победил с 81,66% голосов избирателей.