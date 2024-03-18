Путин лидирует в Астраханской области с 87,45 процента голосов

«По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в Астраханской области Владислав Даванков — 2,31%, Владимир Путин — 87,45%, Леонид Слуцкий — 3,72%, Николай Харитонов — 5,39%», — сказал собеседник агентства.
Итоговая явка на выборах президента России в Астраханской области составила 84,2%.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня — с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 60,42%.