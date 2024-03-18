Путин набрал 89,61 процента голосов на выборах в Ингушетии

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Ингушетии Владимир Путин набрал 89,61% голосов, на втором месте получивший 3,72% голосов Николай Харитонов, третье у Леонида Слуцкого (2,83% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (2,45%).