Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Путин набрал 80,08 процента голосов в Кировской области

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кировской области набирает 80,08% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.
Источник: © РИА Новости

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Кировской области Владимир Путин набрал 80,08% голосов, на втором месте получивший 6,65% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (5,56% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (5,41%).

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.