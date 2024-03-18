Путин набрал 80,08 процента голосов в Кировской области

Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Кировской области Владимир Путин набрал 80,08% голосов, на втором месте получивший 6,65% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (5,56% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (5,41%).