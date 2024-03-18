Путин набрал 84,83 процента голосов в Тюменской области

По данным облизбиркома, после обработки всех протоколов за Владимира Путина проголосовали 84,83% избирателей, Леонид Слуцкий набрал 7,26%, Николай Харитонов — 6,09%, Владислав Даванков — 2,04% голосов.
Предварительная явка на выборах составила 84,3%. По словам Халина, это рекордная за все время выборов в Тюменской области. На президентских выборах в 2012 году явка составила 79,21%, в 2018 году — 78,93%. Тогда голосование длилось один день.
Халин отметил, что трехдневное голосование на выборах президента РФ в регионе прошло нормально, в рабочем порядке, фактов удаления наблюдателей и отстранения членов УИК в регионе не было. Серьезных нарушений также не зафиксировано.
В Тюменской области голосование проходило на 1070 избирательных участках, проголосовать могли 1 177 495 зарегистрированных на территории региона избирателей.