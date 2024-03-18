Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в КБР Владимир Путин набрал 94,21% голосов, на втором месте получивший 2,45% голосов Николай Харитонов, третье — у Леонида Слуцкого (2,12% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (1,12%).
Путин набрал 94,21 процента голосов на выборах в КБР
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кабардино-Балкарской Республике набирает 94,21% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.