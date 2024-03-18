Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов

Согласно данным на информационном табло в ЦИК РФ, в регионе обработано 100% протоколов.
«Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России
Он также отметил, что 5,35% проголосовали за Николая Харитонова, 4,7% — за Владислава Даванкова, 3,01% — за Леонида Слуцкого.
По словам Николаева, общая явка составила 74,13%, в том числе среди участников ДЭГ — 96,13%.
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Чувашии Путин набрал 77,29%. Явка составила 76,22%.