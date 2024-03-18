Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов

«Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15—17 марта . За него отдали свои голоса 568 709 граждан — это 85,49%», — написал Николаев.