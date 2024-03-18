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Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

Согласно данным на информационном табло в ЦИК РФ, в регионе обработано 100% протоколов.

«Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15—17 марта. За него отдали свои голоса 568 709 граждан — это 85,49%», — написал Николаев.

Он также отметил, что 5,35% проголосовали за Николая Харитонова, 4,7% — за Владислава Даванкова, 3,01% — за Леонида Слуцкого.

По словам Николаева, общая явка составила 74,13%, в том числе среди участников ДЭГ — 96,13%.

На выборах президента России 18 марта 2018 года в Чувашии Путин набрал 77,29%. Явка составила 76,22%.