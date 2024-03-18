Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области

«Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом: Владимир Путин — 85,59%, Николай Харитонов — 6,43%, Леонид Слуцкий — 3,77%, Владислав Даванков — 3,08%», — сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области.
По данным облизбиркома, на прошедших выборах явка составила 77,72%.
На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,04%.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.