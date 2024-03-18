Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Путин набрал 85,59 процента голосов в Тамбовской области

ВОРОНЕЖ, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Тамбовской области с 85,59% голосов по итогам обработки 100% протоколов при явке 77,72%, сообщили РИА Новости в облизбиркоме.
Источник: © РИА Новости

«Голоса избирателей, поданных за кандидатов, распределились следующим образом: Владимир Путин — 85,59%, Николай Харитонов — 6,43%, Леонид Слуцкий — 3,77%, Владислав Даванков — 3,08%», — сообщили в избирательной комиссии Тамбовской области.

По данным облизбиркома, на прошедших выборах явка составила 77,72%.

На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,04%.

Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.