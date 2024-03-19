Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск

Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации.