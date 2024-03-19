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Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов, считает американский миллиардер Илон Маск.
Источник: AP 2023

«Администрация Байдена ничего не делает», — написал Маск в своей соцсети Х.

Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации.

США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.

Бывший президент страны Дональд Трамп заявляет, что в США появился новый вид криминала — «преступность нелегалов».

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