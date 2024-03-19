Байден не борется с преступностью мигрантов, считает Маск

«Администрация Байдена ничего не делает», — написал Маск в своей соцсети Х.
Так он прокомментировал публикацию о том, что в Лос-Анджелесе полиция сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, которые грабят дома. Преступники пребывают из латиноамериканских стран, и за первые месяцы года было ограблено более 900 домов, говорится в публикации.
США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Байден.
Бывший президент страны Дональд Трамп заявляет, что в США появился новый вид криминала — «преступность нелегалов».