В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон

В середине марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев, опубликовав фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию из опасений, что оно отредактировано.