В Британии нашли пропавшую Кейт Миддлтон

Как говорится в материале, 42-летняя Миддлтон улыбалась и выглядела «расслабленной и счастливой» во время похода по магазинам с супругом, наследником британского престола принцем Уильямом.
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте уточнялось, что принцесса Уэльская пожелала, чтобы ее «личная медицинская информация оставалась конфиденциальной». Все запланированные мероприятия с ее участием были отложены.
В середине марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания на протяжении последних двух месяцев, опубликовав фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали фотографию из опасений, что оно отредактировано.