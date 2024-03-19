Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами

«Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться — ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.