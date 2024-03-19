Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт переговорами

По словам политика, ему есть что сказать президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
«Нам нужно собрать их вместе и я скажу: вам нужно сделать это (договориться — ред.). И я скажу каждому из них определенные вещи, которые я не озвучу всему миру. Но я думаю, что у меня получится», — сказал Трамп в интервью для подкаста американского теле- и радиоведущего Себастьяна Горки.
Трамп добавил, что очень хорошо знает российского лидера и неоднократно обсуждал с ним Украину в прошлом, а нынешний президент США Джо Байден говорит о конфликте прямо противоположное тому, что следует.
«Байден говорил худшие вещи, он мог бы остановить это легко, но он говорил противоположное тому, что следовало говорить», — отметил экс-президент США.
Трамп неоднократно в ходе своей президентской компании обещал разрешить ситуацию вокруг Украины, победив на выборах. По словам политика, он сделает это еще до инаугурации.