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Путин: есть еще много дури и несправедливости, почивать на лаврах нельзя

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что в жизни россиян есть еще «много всякой дури и несправедливости», и почивать на лаврах нельзя.

Источник: © РИА Новости

«У нас еще в жизни наших людей очень много всякой дури и несправедливости. Начиная от самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким. И мы не можем сейчас почивать на лаврах, говорить, что вот все это прошло, теперь мы сядем, рассядемся, как обычно, и будем там функционировать. Нет. Я вас прошу на это обратить внимание», — сказал Путин.

Путин Владимир