Семья из Латвии получила паспорта в Хабаровске

Полицейские из Хабаровска в торжественной обстановке вручили паспорта семье, которая раньше жила в Латвии. Супруги Кирилл и Наталья Смирновы и их дочь Ванесса теперь стали полноправными жителями России. Их младший сын Вениамин в это время находился в детском саду.
Смирновы переехали в Хабаровск летом прошлого года по программе переселения соотечественников.
Переезд превратили в настоящие путешествие: тысячи километров преодолели на машине с чемоданами, детьми и собаками. Выехали в июле прошлого года и за 2,5 недели побывали в Улан-Удэ, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Они даже не представляли, что Россия такая огромная.
В Хабаровске их ждали: предоставили временное жилье, помогли устроить детей. В полиции постарались ускорить срок получения гражданства.
— В латвийских документах имя Ванесса печаталось с одной буквой «с», а Кирилл — «л». И у всех владельцев паспортов отсутствовали отчества. Сейчас справедливость восторжествовала, — поделилась своей радостью Наталья.
Совсем скоро дочери предстоит определиться с будущей профессией, а семья хочет купить свое жилье.