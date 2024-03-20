Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из Латвии получила паспорта в Хабаровске

Люди переехали по программе переселения соотечественников.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские из Хабаровска в торжественной обстановке вручили паспорта семье, которая раньше жила в Латвии. Супруги Кирилл и Наталья Смирновы и их дочь Ванесса теперь стали полноправными жителями России. Их младший сын Вениамин в это время находился в детском саду.

Смирновы переехали в Хабаровск летом прошлого года по программе переселения соотечественников.

Кирилл и Наталья родились в Латвии, поженились в 2012 году. Оба работают в IT-сфере. В России были всего один раз: туристами посещали Калининград. Когда решили переехать в Россию, долго выбирали город. Решили выбрать Хабаровск: здесь им понравились достопримечательности, география и инфраструктура.

Переезд превратили в настоящие путешествие: тысячи километров преодолели на машине с чемоданами, детьми и собаками. Выехали в июле прошлого года и за 2,5 недели побывали в Улан-Удэ, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Они даже не представляли, что Россия такая огромная.

В Хабаровске их ждали: предоставили временное жилье, помогли устроить детей. В полиции постарались ускорить срок получения гражданства.

— В латвийских документах имя Ванесса печаталось с одной буквой «с», а Кирилл — «л». И у всех владельцев паспортов отсутствовали отчества. Сейчас справедливость восторжествовала, — поделилась своей радостью Наталья.

Совсем скоро дочери предстоит определиться с будущей профессией, а семья хочет купить свое жилье.