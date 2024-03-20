Семья из Латвии получила паспорта в Хабаровске

Полицейские из Хабаровска в торжественной обстановке вручили паспорта семье, которая раньше жила в Латвии. Супруги Кирилл и Наталья Смирновы и их дочь Ванесса теперь стали полноправными жителями России. Их младший сын Вениамин в это время находился в детском саду.

Кирилл и Наталья родились в Латвии, поженились в 2012 году. Оба работают в IT-сфере. В России были всего один раз: туристами посещали Калининград. Когда решили переехать в Россию, долго выбирали город. Решили выбрать Хабаровск: здесь им понравились достопримечательности, география и инфраструктура.