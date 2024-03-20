Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

«Я уже говорил также, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами — ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.