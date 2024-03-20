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Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы ответить тем же противнику, который наносит удары по гражданской инфраструктуре, но у неё свои планы.

Источник: © РИА Новости

«Я уже говорил также, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами — ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.

Глава государства подчеркнул, что первичная задача заключается в обеспечении безопасности жителей. «Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем… Безусловно, мы будем над этим работать», — заключил он.

Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

Путин Владимир