Путин высказался об атаках ВСУ на гражданскую инфраструктуру

«Я уже говорил также, почему противник предпринимает такие действия. Конечно, мы можем ответить тем же — (ударами — ред.) и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счёт и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал Путин на встрече с доверенными лицами.
Глава государства подчеркнул, что первичная задача заключается в обеспечении безопасности жителей. «Здесь существуют разные способы, они непростые, но мы это сделаем… Безусловно, мы будем над этим работать», — заключил он.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.