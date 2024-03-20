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Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах в России, пожелал ему дальнейших успехов, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: © РИА Новости

«В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений», — говорится в сообщении.

Путин поблагодарил президента ОАЭ за добрые пожелания, поздравил весь эмиратский народ со священным месяцем Рамадан, добавили в Кремле.

Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.

Путин Владимир