Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

«В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений», — говорится в сообщении.
Путин поблагодарил президента ОАЭ за добрые пожелания, поздравил весь эмиратский народ со священным месяцем Рамадан, добавили в Кремле.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает с 87,28% голосов.