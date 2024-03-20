Президент ОАЭ поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах

«В ходе телефонного разговора президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на президентских выборах, пожелал ему дальнейших успехов на высшем государственном посту и выразил признательность за то внимание, которое уделяется укреплению российско-эмиратских отношений», — говорится в сообщении.