Бывший президент Украины Порошенко заявил, что государство плохо помогает ВСУ

«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — рассказал он депутатам.
Порошенко остался особенно недоволен работой правительства Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ.
«Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений. — Прим. ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию», — забил тревогу депутат Рады.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство строит для ВСУ три линии обороны протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что Киев выделил более 20 миллиардов гривен на строительство укреплений в 2024 году.