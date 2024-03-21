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Бывший президент Украины Порошенко заявил, что государство плохо помогает ВСУ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Украинское государство уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко на заседании Верховной Рады. Экс-президент обвинил парламентариев в том, что те «оторвались от земли» и не учитывают действительно острые вопросы при составлении повестки дня в Раде.

Источник: © РИА Новости

«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — рассказал он депутатам.

Порошенко остался особенно недоволен работой правительства Украины по сооружению фортификационных линий для ВСУ.

«Спросите у правительства, сколько введено в эксплуатацию процентов (оборонительных сооружений. — Прим. ред.), и это будет меньше десяти процентов. А у кого вам спрашивать? Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию», — забил тревогу депутат Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство строит для ВСУ три линии обороны протяженностью две тысячи километров. Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, сообщил, что Киев выделил более 20 миллиардов гривен на строительство укреплений в 2024 году.