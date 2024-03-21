WP узнала о страхе Трампа перед деменцией

«Дональд, без сомнения, боится болезни Альцгеймера. Он не скажет об этом и не признается. Но это имеет значение, потому что каждый день он адресует [президенту Джо] Байдену вопрос, способен ли тот психологически выполнять эту работу», — рассказал бывший топ-менеджер Trump Organization, который много лет работал с Трампом и видел, как он общался со своим отцом.