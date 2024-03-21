Депутат Рады заявил, что на Украине все решения принимает Зеленский

По его словам, сегодня многие депутаты от фракции «Слуга народа» хотят сложить мандат, но их не отпускает руководство фракции и парламента. «Много кто хочет оставить политику, уйти из Рады. Многие понимают, что если останутся в “Слуге народа”, за это нужно будет отвечать не только политически, за некоторые вещи, голосования может возникнуть другая ответственность», — добавил Разумков.