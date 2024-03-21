Лукашенко рассказал, в чем залог дальнейшего успешного развития Беларуси

«Законы мы привели в соответствие, уравновесили законы и указы. Но не надо забывать, что есть еще ведомственные акты государственных органов. Думаю, что правительство организует работу по привидению их в соответствие с вышестоящими нормативно-правовыми актами. Эту задачу правительству нужно решить», — сказал глава государства.