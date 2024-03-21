Лукашенко рассказал, в чем залог дальнейшего успешного развития Беларуси

По словам главы государства, принятые конституционные новации в части перераспределения полномочий между Президентом, парламентом, правительством, местными органами управления и самоуправления направлены на то, чтобы все ветви власти работали эффективно, в полном объеме выполняли свои функции, самостоятельно принимали решения и, что очень важно, отвечали за их реализацию.
«Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны», — заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что принятие поправок в Конституцию потребовало приведения в соответствие с ней около 90 законов. Эта ответственная, кропотливая работа длилась почти два года.
«Законы мы привели в соответствие, уравновесили законы и указы. Но не надо забывать, что есть еще ведомственные акты государственных органов. Думаю, что правительство организует работу по привидению их в соответствие с вышестоящими нормативно-правовыми актами. Эту задачу правительству нужно решить», — сказал глава государства.