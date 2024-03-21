Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко рассказал, в чем залог дальнейшего успешного развития Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Залог успешного развития Беларуси — в эффективной работе всех ветвей власти и успешной реализации ими всех принятых решений. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

По словам главы государства, принятые конституционные новации в части перераспределения полномочий между Президентом, парламентом, правительством, местными органами управления и самоуправления направлены на то, чтобы все ветви власти работали эффективно, в полном объеме выполняли свои функции, самостоятельно принимали решения и, что очень важно, отвечали за их реализацию.

«Это залог дальнейшего успешного развития нашей страны», — заявил Александр Лукашенко.
Президент отметил, что принятие поправок в Конституцию потребовало приведения в соответствие с ней около 90 законов. Эта ответственная, кропотливая работа длилась почти два года.

«Законы мы привели в соответствие, уравновесили законы и указы. Но не надо забывать, что есть еще ведомственные акты государственных органов. Думаю, что правительство организует работу по привидению их в соответствие с вышестоящими нормативно-правовыми актами. Эту задачу правительству нужно решить», — сказал глава государства.

Лукашенко Александр