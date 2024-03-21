ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента

Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов поступило более 14 тысяч обращений о возможных нарушениях, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.