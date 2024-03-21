ЦИК озвучил официальные итоги выборов президента

Владимир Путин — 87,28% голосов избирателей (76 277 708 человек); Николай Харитонов 4,31% (3 768 470); Владислав Даванков 3,85% (3 362 484); Леонид Слуцкий — 3,20% (2 797 629).
Итоговая явка составила 77,49%. В абсолютном исчислении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей.
«В современной истории России подобных показателей еще не было», — подчеркнула Памфилова.
За рубежом на выборах президента проголосовали 388 791 избирателей.
Глава ЦИК подчеркнула, что в комиссию не поступило ни одной жалобы, которую нужно было бы рассматривать. Всего по итогам выборов поступило более 14 тысяч обращений о возможных нарушениях, из них большинство — шаблоны из-за рубежа. Реальными оказались 459 обращений о возможных нарушениях.
Кроме того, за время голосования по всей России зафиксировали 41 случай массовой порчи бюллетеней.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта.