Бойцов «Ахмата» наградят за участие в поимке подозреваемых в теракте

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале видео допросов двух задержанных. Один из них рассказал, что получил указания устроить теракт через Telegram, где «слушал урок проповедника». По словам мужчины, связался с ним помощник этого проповедника, это произошло около месяца назад. Он также утверждает, что за убийства людей ему обещали около 500 тыс. руб.