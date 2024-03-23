НАТО, главы ЕК и Турции выразили соболезнования из-за теракта в «Крокусе»

«От кого бы ни исходил террор, кто бы ни был его исполнителем, это неприемлемо. Как страна, которая слишком хорошо знает кровавое и подлое лицо террора, мы разделяем страдания русского народа», — заявил Эрдоган во время митинга перед местными выборами в Анкаре (цитата по AHaber).