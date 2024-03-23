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Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокусе»

Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокусе».

Главное сейчас — не дать тем, кто стоял за терактом в подмосковном «Крокус сити холле», совершить новые преступления, заявил президент России Владимир Путин.

«Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество», — сказал Путин.

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления», — сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в «Крокус сити холле» в Московской области.

Путин Владимир