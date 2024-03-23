Путин обратился к россиянам после теракта в «Крокусе».

«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новые преступления», — сказал Путин в обращении к россиянам после теракта в «Крокус сити холле» в Московской области.