В США сообщили о задержании на границе почти 1 млн мигрантов за полгода

По его словам, только за последние полгода пограничный патруль зарегистрировал почти 1 млн задержаний мигрантов на границе США и Мексики, а к сентябрю это количество может удвоиться. «Это большое число, но что не дает мне спать по ночам, так это 140 тыс. тех, кому удалось скрыться. И это лишь те случаи, о которых нам известно», — добавил Оуэнс.