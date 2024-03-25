Лукашенко пригласил граждан Греции приезжать в Беларусь

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости, об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Как отмечается в тексте поздравления, Минск и Афины долгие десятилетия строили свое сотрудничество на основе христианских ценностей, совместной экономической выгоды, справедливых принципов международного права и межгосударственного взаимодействия.
«Несмотря на отсутствие общих географических границ, Беларусь всегда видела в Греции хорошего европейского соседа и партнера», — отметил Лукашенко.
По словам главы государства, Беларусь готова возобновить утраченные хозяйственные связи, а также сформировать новые контакты по различным направлениям.
«Приглашаем вас использовать возможность посетить нашу страну в рамках безвизового режима, принять участие в ряде выставок, спортивных соревнований, культурных мероприятий», — говорится в тексте поздравления.
Белорусский лидер также пожелал жителям Греции мира, прогресса и уверенности в завтрашнем дне.
Визы для граждан Греции
Напомним, для граждан ряда стран — в том числе и Греции — разрешен въезд в Беларусь без визы на срок до 30 дней.
Однако при этом необходимо соблюдать ряд правил. Так, прибытие и убытие должно осуществляться только через Национальный аэропорт Минск. При себе необходимо иметь действительный паспорт гражданина Греции, обратный авиабилет и денежные средства, необходимые для покрытия расходов на пребывание в Беларуси и выезд (не менее двух базовых величин) на каждый день пребывания.
При этом порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России.