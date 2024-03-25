Лукашенко пригласил граждан Греции приезжать в Беларусь

Однако при этом необходимо соблюдать ряд правил. Так, прибытие и убытие должно осуществляться только через Национальный аэропорт Минск. При себе необходимо иметь действительный паспорт гражданина Греции, обратный авиабилет и денежные средства, необходимые для покрытия расходов на пребывание в Беларуси и выезд (не менее двух базовых величин) на каждый день пребывания.