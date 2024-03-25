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В Беларуси проверят боевую готовность одной из бригад ПВО

120-я зенитная ракетная бригада Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны будет приведена в готовность к выполнению задач по предназначению. Об этом сообщили в Минобороны.

Источник: Смартпресс

Сделают это в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей.

«В соответствии с планом проверки, военнослужащим предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выход в назначенные районы и выполнение задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.

«Кроме того, расчеты огневых средств получат возможность совершенствовать практические навыки боевой работы на штатном вооружении по широкому спектру воздушных целей», — добавили в Минобороны.

В рамках проверки предусмотрен призыв военнообязанных из запаса.