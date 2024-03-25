В Беларуси проверят боевую готовность одной из бригад ПВО

Сделают это в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей.
«В соответствии с планом проверки, военнослужащим предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выход в назначенные районы и выполнение задач боевого дежурства по противовоздушной обороне», — говорится в сообщении.
«Кроме того, расчеты огневых средств получат возможность совершенствовать практические навыки боевой работы на штатном вооружении по широкому спектру воздушных целей», — добавили в Минобороны.
В рамках проверки предусмотрен призыв военнообязанных из запаса.