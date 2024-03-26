В Кремле исключили отказ от планов и проектов по развитию страны

«Все проекты, которые президент инициировал, хорошо просчитаны, все цифры, которые обозначены до 2030 года, — абсолютно реалистичные. Они соразмерны тем налогам, которые будут собираться. Запас прочности государства гарантирует реализуемость всех этих проектов. Поэтому волноваться тут не о чем. Даже с учетом приоритетности СВО никто не собирается отказываться от планов развития. И это вы, собственно, могли прочитать в послании президента», — сказал Песков в интервью сайту «Аргументы и факты».