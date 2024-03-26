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ЦИК 28 марта рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики

На своем заседании ЦИК Беларуси примет решение о регистрации кандидатами в члены Совета Республики или мотивированное решение об отказе в регистрации.

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК Беларуси 28 марта рассмотрит вопрос о регистрации кандидатов в члены Совета Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в ЦИК.

На данный момент в ЦИК Беларуси поступили решения совместных заседаний президиумов местных Советов депутатов базового уровня и соответствующих исполнительных комитетов о выдвижении кандидатов в члены Совета Республики. ЦИК Беларуси проверяет соответствие порядка выдвижения, составляет об этом заключение.

На своем заседании ЦИК Беларуси примет решение о регистрации кандидатами в члены Совета Республики или мотивированное решение об отказе в регистрации. −0-