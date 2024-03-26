В Тирасполе ответили Бюро по реинтеграции: «Молдавская сторона повела себя предсказуемо»

«Ни у кого нет сомнений в диверсии, осуществленной посредством удара дроном. На месте происшествия криминалисты собрали необходимые улики для проведения соответствующих экспертиз. (….) Наше следствие неизбежно установит и взрывчатое вещество, которым был начинен беспилотник, и другие детали, которые позволят сделать однозначное заключение по факту произошедшего. Отрицать этот инцидент — смехотворно», — заявили во внешнеполитическом ведомстве региона.