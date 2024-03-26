В Тирасполе ответили Бюро по реинтеграции: «Молдавская сторона повела себя предсказуемо»

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Кишинев не обращался к Тирасполю для предоставления сведений об инциденте с подрывом вертолета в одной из военных частей, реакция Правобережья на заявления Приднестровья предсказуема, но отрицать сам инцидент — смехотворно, об этом говорится в распространенном заявлении внешнеполитического ведомства Приднестровья.
Реакция последовала в ответ на сообщение Бюро по реинтеграции, в котором говорится, что «в распространенных материалах присутствуют очевидные элементы видеомонтажа» и что «инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники».
«Молдавская сторона повела себя предсказуемо, хоть и малоадекватно. Кишинев не обращался в адрес Приднестровья с просьбой предоставить какие-либо сведения об инциденте, в результате которого произошел подрыв вертолета на авиационной площадке одной из воинских частей в городе Тирасполе», — отмечает приднестровское ведомство.
Также отмечается, что криминалисты провели сбор необходимых улик, эксперты установят и взрывчатое вещество.
«Ни у кого нет сомнений в диверсии, осуществленной посредством удара дроном. На месте происшествия криминалисты собрали необходимые улики для проведения соответствующих экспертиз. (….) Наше следствие неизбежно установит и взрывчатое вещество, которым был начинен беспилотник, и другие детали, которые позволят сделать однозначное заключение по факту произошедшего. Отрицать этот инцидент — смехотворно», — заявили во внешнеполитическом ведомстве региона.
Само заявление Бюро по реинтеграции в Тирасполе назвали попыткой спекуляций и намерением замаскировать террористическую угрозу, существующую в регионе.
«Что касается спекуляций молдавской стороны, то это попытка информационно замаскировать и скрыть глубину серьёзности событий, связанных с террористической угрозой на территории Приднестровья. (…) Молдавская сторона ставит себя в нелепое положение подобными неуместными и ангажированными комментариями», — отметили в ведомстве.
В Тирасполе подчеркнули, что Кишиневу «необходимо прекратить манипулировать общественным мнением и дождаться завершения следствия».
Ранее Следственный комитет Приднестровья сделал новое заявление относительно подрыва вертолёта МИ-8. В ведомстве опубликовали фотоснимки металлических и пластиковых частей разорвавшегося дрона: электрических двигателей, фрагментов рамы, электронных плат и элементов питания. К расследованию были подключены эксперты-взрывотехники. По полученной следователями информации, по вертолету был нанесен удар FPV-дроном.