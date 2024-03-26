Шойгу назвал «глупостью» данные о мобилизации для санитарной зоны

О возможности создания санитарной зоны на Украине президент России Владимир Путин заявил летом 2023 года. По его словам, это будет необходимо, если обстрелы российских территорий продолжатся. Рассуждая о возможности создания такой зоны, Путин говорил, что для прекращения обстрелов можно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, «но это не значит, что прилетов не будет на нашу территорию», сказал президент. Президент добавлял, что это не означает, что Россия начнет эту работу сразу же, указав, что надо будет смотреть, «как будет ситуация развиваться».