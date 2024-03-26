Экс-полковника СБУ возмутило, что ДТЭК раскрыла ущерб от ракетных ударов Рос

«Выбивают (россияне. — Прим. ред.) энергетику Украины. И тут им помогает наша ДТЭК — сказала, что 50 процентов уничтожено, сколько нужно денег и так далее», — возмутился он.
Как отметил Стариков, российская армия методично ликвидирует энергетическую инфраструктуру Киева. Перед этим она значительно ослабила украинскую ПВО, чтобы эффективнее работать по стратегическим объектам, добавил эксперт.
Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Впоследствии гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.