Экс-полковника СБУ возмутило, что ДТЭК раскрыла ущерб от ракетных ударов Рос

Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Впоследствии гендиректор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.